Сохранится теплая сырая погода

28 февраля погоду Беларуси в основном будет определять теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в северо-восточных районах небольшие осадки (в основном дождь). В ночные и утренние часы слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный: ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, максимальная днем +4..+10°С, по юго-западу до +13°С. Атмосферное давление будет падать.

1-2 марта погоду будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы, распространяющиеся с юго-запада Европы. Сохранится теплая сырая погода.

1 марта ночью в северо-восточных и юго-западных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, максимальная днем +5..+12°С.

2 марта ночью в центральных и восточных районах, днем по западу и востоку страны ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -1..+5°С, максимальная днем +3..+9°С.