Метеоновости
Прогноз погоды на день 27 февраля
Облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине страны небольшие осадки (в основном дождь). Утром слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха +1.. +7°C, по юго-западу до +9°C.
В столице: небольшой дождь (вероятность 60-70%). Максимальная температура воздуха около +5°C.
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▪ Опубликовано 27.02.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30627 | Новости в RSS.
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