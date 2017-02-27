Прогноз погоды на день 27 февраля

Облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине страны небольшие осадки (в основном дождь). Утром слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха +1.. +7°C, по юго-западу до +9°C.

В столице: небольшой дождь (вероятность 60-70%). Максимальная температура воздуха около +5°C.