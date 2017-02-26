Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 26 февраля Облачно с прояснениями. На большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха максимальная днем -1.. +4°С. В Минске: осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность 80-90%). Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха максимальная днем 0.. +2°С.

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▪ Опубликовано 26.02.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30626 | Новости в RSS.

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