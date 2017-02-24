Затор льда на реке Дисна

В настоящее время на реках страны происходит активное разрушение ледяного покрова. В связи с этим, нередко встречаются случаи скопления льдин в русле реки (заторы льда), в результате чего на реках происходит резкий суточный подъем уровней воды.

На притоке Западной Двины реке Дисна в районе п.г.т. Шарковщина (Витебская область) 22 февраля 2017 года уровень воды поднялся на 164 см по сравнению с уровнем на 21 февраля. На это повлияла февральская оттепель, таяние снежного покрова и выпадение осадков, а также разрушение ледяного покрова и образование затора льда (рис.1).

23 и 24 февраля затор льда в русле реки разрушился, в связи с этим интенсивность роста уровня воды уменьшилась и составила 10 см и 3 см за сутки соответственно. В настоящее время опасности затопления прибрежных территорий не существует, т.к. до уровня выхода воды на пойму остается 166 см, а до опасно высокого уровня – 316 см.