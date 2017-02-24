Завтра похолодает

25 февраля погоду Беларуси будет определять холодная и неустойчивая воздушная масса, поступающая со Скандинавии. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью по юго-восточной половине республики, днем на значительной части территории кратковременный снег, мокрый снег. Ночью и утром во многих районах, днем местами на дорогах гололедица. Ветер западный, порывистый, днем сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем -3..+3°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

26 февраля ночью сохранится влияние холодной и неустойчивой воздушной массы, днем ожидается перемещение фронтальных разделов с территории Польши. Ночью в крайних северо-восточных и западных районах республики, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, днем переходящий в дождь). Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем -1..+4°С.

27 февраля ночью сохранится влияние атмосферных фронтов, днем погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления. На большей части территории ожидаются кратковременные осадки, днем небольшие (дождь, по востоку с мокрым снегом). Слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем +1..+6°С, по юго-западу до +8°С.