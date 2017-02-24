Реки вскрываются

За прошедшие сутки вскрылись приток Западного Буга река Нарев у д. Немержа и приток Припяти река Ясельда у д. Сенин, очистились ото льда приток Западного Буга река Мухавец у г. Брест и Свислочь у д. Теребуты. На большинстве рек республики сохраняется ледостав и ледостав с полыньями, почти повсеместно отмечается вода на льду. На водоемах наблюдается сплошной ледяной покров. Лед потемнел, стал рыхлым, толщина его неравномерна, выходить на лед опасно.

На реках сохраняется рост уровней воды с суточной интенсивностью 2-61 см. Вода находится на пойме на Немане у д. Белица, его притоке реке Щара у г. Слоним, Вилии у д. Стешицы, притоках Западного Буга реках Лесная у г. Каменец и Нарев у д. Немержа, Свислочь у д. Теребуты, Припяти у д. Черничи, а также на ее притоках реках Случь у д. Ленин и Птичь у д. 1-я Слободка.

В ближайшие дни продолжится разрушение ледяного покрова, наиболее интенсивным оно будет на реках южной части страны. Рост уровней воды сохранится, вода выйдет на пойму на реках Неман у г. Столбцы и притоке Припяти реке Стыр у д. Лопатино.