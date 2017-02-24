Прогноз погоды на день 24 февраля

Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +1..+7°C, по югу до +8..+10°C.

В Минске осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность более 90%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +4..+6°C.