Метеоновости
Прогноз погоды на день 24 февраля
Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +1..+7°C, по югу до +8..+10°C.
В Минске осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность более 90%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +4..+6°C.
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▪ Опубликовано 24.02.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30618 | Новости в RSS.
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