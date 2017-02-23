В Беларуси по-прежнему сыро и ветрено

24 февраля погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. На значительной части территории осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, днем с переходом на северо-западный: ночью умеренный, по юго-западной половине страны до сильного, утром и днем на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+5°С, максимальная днем +1..+7°С, по югу до +8..+10°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем – расти.

25 февраля на территорию Беларуси будут распространяться более холодные и неустойчивые воздушные массы с северной Европы. Ночью преимущественно по юго-востоку, днем на большей части территории пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. По северу страны сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем -3..+3°С.

26 февраля погоду обусловят атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы. Ночью в северо-восточных и западных районах ожидается кратковременный снег, утром и днем на большей части территории кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь), слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -1..-8°С, максимальная днем -2..+5°С.