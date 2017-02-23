На реках Беларуси сохраняется рост уровней воды

За прошедшие сутки очистились ото льда Неман у г. Гродно и его приток Россь у д. Студенец, приток Западного Буга река Лесная у г. Каменец, притоки Припяти реки Ясельда у г. Береза и Цна у д. Дятловичи.

На большинстве рек республики сохраняется ледостав и ледостав с полыньями, почти повсеместно отмечается вода на льду. На водоемах наблюдается сплошной ледяной покров. Структура льда меняется, лед потемнел, стал рыхлым, выходить на лед опасно.

На реках сохраняется рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-82 см.

Вода находится на пойме на Немане у д. Белица, его притоке реке Щара у г. Слоним, Вилии у д. Стешицы, притоках Западного Буга реках Лесная у г. Каменец и Нарев у д. Немержа, Припяти у д. Черничи, а также на ее притоках реках Случь у д. Ленин и Птичь у д. 1-я Слободка.

В ближайшие дни на реках страны ледяной покров будет разрушаться, рост уровней воды будет продолжаться. Вода выйдет на пойму на реках Неман у г. Столбцы и Свислочь у д. Теребуты.