Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 23 февраля Облачно с прояснениями. Кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В утренние часы на отдельных участках дорогах гололедица. Ветер западный на большей части территории сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +1.. +7 °С. В Минске: кратковременные осадки: мокрый снег, дождь (вероятность осадков более 90%). Сильный порывистый ветер. Максимальная температура воздуха около +4 °С.

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▪ Опубликовано 23.02.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30614 | Новости в RSS.

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