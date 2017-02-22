При передвижении по льду необходимо соблюдать осторожность

За прошедшие сутки вскрылись Неман у д. Белица и приток Западного Буга река Лесная у г. Каменец, а на притоке Западной Двины реке Дисна у п.г.т. Шарковщина лед подняло, что предшествует вскрытию реки. По состоянию на 22 февраля на большинстве рек республики сохраняется ледостав и ледостав с полыньями, почти повсеместно отмечается вода на льду.

На водоемах наблюдается сплошной ледяной покров. В связи с началом процессов разрушения ледяного покрова структура льда меняется, местами лед потемнел, поэтому при передвижении по льду необходимо соблюдать осторожность.

На реках сохраняется рост уровней воды с суточной интенсивностью в основном 1-48 см.

На притоке Западной Двины реке Дисна у п.г.т. Шарковщина в связи с затором льда суточный рост составляет 164 см. Вода находится на пойме на Немане у д. Белица, Вилии у д. Стешицы, притоках Западного Буга реках Лесная у г. Каменец и Нарев у д. Немержа, Припяти у д. Черничи, а также на ее притоках реках Случь у д. Ленин и Птичь у д. 1-я Слободка.

В ближайшие сутки продолжится таяние снега и разрушение ледяного покрова, рост уровней воды на реках будет продолжаться. Вода выйдет на пойму на Немане у г. Столбцы и его притоке реке Щара у г. Слоним, а также притоке Припяти реке Стыр у д. Лопатино.