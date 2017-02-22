Метеоновости

Прогноз по Беларуси на день 22 февраля Облачно с прояснениями. Утром в отдельных районах кратковременный снег, днем преимущественно по западной половине республики осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от -2°С до +4°С, по юго-западу +5..+7°С. В Минске: кратковременные осадки, мокрый снег, дождь (вероятность осадков 80-90%). На отдельных участках дорог гололедица. Максимальная температура воздуха 0..+2°С.

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▪ Опубликовано 22.02.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30610 | Новости в RSS.

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