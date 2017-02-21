Метеоновости
22 февраля (среда) в ночные и утренние часы на дорогах республики и Минска ожидается гололедица.
23 февраля (четверг) утром и днем на большей части территории, 24 февраля (пятница) ночью по юго-западной половине, утром и днем во многих районах республики и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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▪ Опубликовано 21.02.17 | синоптики РГМЦ | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30608
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