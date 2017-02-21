22 февраля (среда) в ночные и утренние часы на дорогах республики и Минска ожидается гололедица.

23 февраля (четверг) утром и днем на большей части территории, 24 февраля (пятница) ночью по юго-западной половине, утром и днем во многих районах республики и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.