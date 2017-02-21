Очередной атлантический циклон

22 февраля погодные условия на территории Беларуси в основном будут определять атмосферные фронты. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем преимущественно по западной половине республики осадки (мокрый снег, дождь). В ночные и утренние часы на дорогах гололедица. Ветер ночью переменных направлений, днем южный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная днем -2..+4°С, по юго-западу +5..+7°С. Атмосферное давление ночью будет интенсивно расти, днем интенсивно падать.

В последующие двое суток сохранится влажная и ветреная погода. 23 февраля республика останется под влиянием атмосферных фронтов, связанных с атлантическим циклоном «Стефан», центр которого переместится на Финляндию. На большей части территории пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), ночью и утром будет отмечаться слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Утром и днем на большей части территории ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит от -4°С по северо-востоку до +4°С по юго-западу страны, максимальная днем 0..+7°С.

24 февраля республика окажется под влиянием небольшого циклона, смещающегося с юга Балтики на Вологодскую область России. На большей части территории пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), ночью и утром будет отмечаться слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью по юго-западной половине, утром и днем на большей части территории ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит -2..+5°С, максимальная днем +1..+8°С, по юго-востоку до +10°С.