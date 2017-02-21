Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 21 февраля Облачно с прояснениями. Во многих районах страны кратковременные осадки (в основном дождь, утром по востоку с мокрым снегом). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый, по юго-западу республики - сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +2..+8°С. В Минске: кратковременный дождь (вероятность осадков более 90 %). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый. Максимальная температура воздуха +4..+6°С.

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▪ Опубликовано 21.02.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30605 | Новости в RSS.

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