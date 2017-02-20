Осадки и сильный порывистый ветер

21 февраля погоду Беларуси будут определять активные атмосферные фронты. Ожидается облачно с прояснениями. Во многих районах осадки (мокрый снег, дождь), ночью в отдельных районах Витебской области сильные осадки. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, порывистый, ночью и утром на большей части территории, днем по юго-западу республики ветер сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, максимальная днем +2..+8°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем – слабо расти.

22 февраля ночью через республику будет перемещаться холодный атмосферный фронт, днем с юга Балтики сместиться система фронтов от очередного атлантического циклона с центром над Швецией. На большей части территории пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, днем по западу переходящий в дождь), слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти, умеренный, днем по западу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, по Витебской области при прояснениях до -6°С; максимальная днем -2..+4°С, по юго-западу до +6°С.

23 февраля республика останется под влиянием атмосферных фронтов, связанных с атлантическим циклоном, центр которого переместится на Финляндию. Во многих районах осадки (дождь, мокрый снег), ночью и утром слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, умеренный, ночью в северо-восточных и западных районах, днем на большей части территории Беларуси сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -4°С по северо-востоку до +4°С по юго-западу страны, максимальная днем 0..+6°С.