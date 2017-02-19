Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 19 февраля Облачно с прояснениями. В основном по северной половине небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Утром слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, по северу порывистый. Температура воздуха максимальная днем 0.. +5°С. В Минске: Без существенных осадков (вероятность небольших осадков 5-10%). Максимальная температура воздуха 0..+2°С.

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▪ Опубликовано 19.02.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30600 | Новости в RSS.

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