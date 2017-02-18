Днем 19 февраля (воскресенье) по северу республики ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с. 20 февраля (понедельник) ночью по северу, днем по северо-западной половине республики, 21 февраля ( вторник) ночью и утром на большей части территории республики, днем в юго-западных районах ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с. в Минске ночью и утром 21 февраля ( вторник) ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с.

Оранжевый уровень опасности.