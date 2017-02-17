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Сыро и тепло: погоду устанавливает Атлантика
18 февраля погоду Беларуси будет определять атмосферный фронт и влажная воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью на значительной части территории, днем преимущественно по юго-востоку страны небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный, слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем 0..+5°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.
19 февраля погоду будет формировать поле пониженного атмосферного давления, днем по северо-западной половине республики скажется влияние атмосферного фронта, перемещающегося с Балтики. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем в основном по северо-западной половине страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Слабые туман, ночью и утром гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Днем по северу сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем -1..+4°С.
20 февраля большая часть страны окажется под влиянием фронтальных разделов и теплых воздушных масс атлантического происхождения. На большей части территории ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Слабые туман, ночью и утром гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Днем по западу сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем 0..+5°С.
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▪ Опубликовано 17.02.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30596 | Новости в RSS.
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