Сыро и тепло: погоду устанавливает Атлантика

18 февраля погоду Беларуси будет определять атмосферный фронт и влажная воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью на значительной части территории, днем преимущественно по юго-востоку страны небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный, слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем 0..+5°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

19 февраля погоду будет формировать поле пониженного атмосферного давления, днем по северо-западной половине республики скажется влияние атмосферного фронта, перемещающегося с Балтики. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем в основном по северо-западной половине страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Слабые туман, ночью и утром гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Днем по северу сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем -1..+4°С.

20 февраля большая часть страны окажется под влиянием фронтальных разделов и теплых воздушных масс атлантического происхождения. На большей части территории ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Слабые туман, ночью и утром гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Днем по западу сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем 0..+5°С.