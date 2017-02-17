Метеоновости

Прогноз погоды на день 17 февраля Облачно с прояснениями. Преимущественно в северных и западных районах осадки (мокрый снег, дождь), слабый гололед. Утром слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха -1..+4°C. В столице: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Максимальная температура воздуха 0..+2°C.

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▪ Опубликовано 17.02.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30594 | Новости в RSS.

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