Прогноз погоды

17 февраля ночью погодные условия на территории Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние фронтальных разделов. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по северо-востоку страны, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем -1..+4°С. Атмосферное давление будет падать.

18 февраля ночью во многих районах, днем по юго-востоку республики сохранится влияние фронтальных разделов, днем на северо-запад территории распространится область повышенного атмосферного давления с юга Балтики. Ночью на большей части, днем преимущественно по юго-востоку страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем -1..+4°С.

19 февраля на территорию страны ожидается перемещение очередной системы фронтальных разделов с юга Скандинавского полуострова. Ночью в крайних северо-западных районах республики, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, утром и днем по северо-западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем -1..+4°С.