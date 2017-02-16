Прогноз погоды на день 16 февраля

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. В первой половине дня по западу страны сохранится туман. Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха -3..+3°C.

В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха около 0°C.