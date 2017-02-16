Метеоновости
Прогноз погоды на день 16 февраля
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. В первой половине дня по западу страны сохранится туман. Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха -3..+3°C.
В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха около 0°C.
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▪ Опубликовано 16.02.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30590 | Новости в RSS.
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