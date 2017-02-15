Ожидается таяние ледяного покрова

В настоящее время почти повсеместно на реках наблюдается ледостав и ледостав с полыньями, толщина льда составляет 11-40 см. На водоемах отмечается сплошной ледяной покров, его толщина на озере Нарочь составляет 39 см, на Вилейском водохранилище – 33 см, Чигиринском водохранилище – 35 см, Заславском водохранилище – 39 см.

На реках происходит в основном спад уровней воды с интенсивностью от 1 см до 10 см за сутки. На Западной Двине на участке Витебск – Полоцк в результате хозяйственной деятельности отмечаются колебания уровней воды с интенсивностью 18-51 см за сутки.

В ближайшие дни на реках и водоемах ожидается таяние снежного и ледяного покрова, возможно образование трещин во льду.