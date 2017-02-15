Днем в Беларуси до +4°

16 февраля погодные условия на территории Беларуси будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки маловероятны. Не исключаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..-8°С, при прояснениях понижение до -9..-12°С, максимальная днем -3..+3°С. Атмосферное давление будет падать.

17 февраля территория Беларуси окажется под влиянием атмосферных фронтов, перемещающихся с Западной Европы. На большей части территории пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем -2..+4°С.

18 февраля ночью во многих районах, днем по юго-востоку республики сохранится влияние фронтальных разделов, днем на северо-западные районы страны распространится влияние области повышенного атмосферного давления с юга Балтики. Ночью на большей части территории, днем преимущественно по юго-востоку страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха в течение суток -3..+3°С.