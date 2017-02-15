Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 15 февраля Сегодня днем ожидается переменная облачность. Без осадков. Утром в западных районах слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный. Максимальная температура воздуха -1.. +4 °С. В Минске: Без осадков. Максимальная температура воздуха 0..+2 °С.

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▪ Опубликовано 15.02.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30586 | Новости в RSS.

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