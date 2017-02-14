Днём — слабый плюс

15 февраля погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки маловероятны. По западу страны слабый туман, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный, ночью в восточных районах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем -3..+2°С. Атмосферное давление будет расти.

16 февраля республика останется в области повышенного атмосферного давления, днем по крайнему северо-востоку страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтики. В большинстве районов существенных осадков не ожидается, лишь днем по крайнему северо-востоку республики возможны небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..-9°С, при прояснениях понижение до -11°С; максимальная днем -3..+2°С.

17 февраля территория Беларусь окажется под влиянием атмосферных фронтов, перемещающихся с Западной Европы. Ночью преимущественно по северной половине страны, утром и днем на большей части территории республики кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..-7°С, максимальная днем -2..+3°С. МЕТЕОТЕРМИН