Морозы отступают

14 февраля погодные условия на территории Беларуси будут определять малоактивные атмосферные фронты. Ожидается облачная с прояснениями погода. На значительной части территории страны пройдут небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега, в дневные часы с дождем. Слабые туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный порывистый, по северо-востоку в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С, при прояснениях по юго-западу -9..-11°С, максимальная днем -2..+2°С. Атмосферное давление будет падать.

15 февраля ночью республика останется в зоне малоактивного атмосферного фронта, днем попадет под влияние скандинавского антициклона перемещающегося с юга Швеции на территорию Польши. В ночные часы еще пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Днем преимущественно без осадков. Сохранятся слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный, в отдельных районах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем -3..+2°С.

16 февраля республика останется под влиянием антициклона, перемещающегося с территории Польши на Румынию, который сформирован во влажной воздушной массе. В большинстве районов существенных осадков не ожидается, лишь по северу страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег, днем с дождем. Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..-9°С, при прояснениях до -11°С; максимальная днем -3..+3°С.