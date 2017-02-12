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Прогноз погоды на день 12 февраля

синоптическая картаОблачно. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Слабые туман и изморозь. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха -2..-7°C.

В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Максимальная температура воздуха -3..-5°C.


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▪ Опубликовано 12.02.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30578 | Новости в RSS.

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