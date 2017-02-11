Метеоновости

Прогноз по Беларуси на день 11 февраля Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от -2°С до -7°С. В Минске: Без существенных осадков. Максимальная температура воздуха -3..-5°С.

Поделиться новостью «Прогноз по Беларуси на день 11 февраля»

▪ Опубликовано 11.02.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30577 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз по Беларуси на день 11 февраля».

Новости на старой версии сайта: Прогноз по Беларуси на день 11 февраля.