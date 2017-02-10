Повсеместно на реках Беларуси наблюдается ледостав

В настоящее время почти повсеместно на реках наблюдается ледостав толщиной 9-40 см, местами в ледяном покрове отмечаются полыньи. На водоемах сохраняется сплошной ледяной покров, его толщина на озере Нарочь составляет 31 см, на Вилейском водохранилище – 28 см, Чигиринском водохранилище – 35 см, Заславском водохранилище – 39 см.

На реках происходит в основном спад уровней воды с интенсивностью от 1 см до 13 см за сутки, а на отдельных участках Западной Двины и Немана в результате хозяйственной деятельности отмечаются колебания уровней воды с интенсивностью 23-57 см за сутки.

В ближайшие дни в ледовом и уровенном режимах рек существенных изменений не произойдет.