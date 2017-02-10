Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 10 февраля. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.Утром слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный 2-7 м/с. Максимальная температура воздуха -4.. -10°С. В Минске: Без существенных осадков. Утром слабый туман, изморозь.Максимальная температура воздуха -6..-8°С.

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▪ Опубликовано 10.02.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30573 | Новости в RSS.

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