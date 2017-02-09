Постепенное ослабление морозов

10 февраля погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Слабые туман и изморозь. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха минимальная ночью -10..-17°С, при прояснениях она будет понижаться до -18..-23°С, максимальная температура днем составит от -5 до -11°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В последующие двое суток, 11-12 февраля, республика попадет под влияние скандинавского антициклона сформированного в умеренно прохладной и сырой воздушной массе. Ослабление морозов. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем в восточных районах страны возможен небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -7..-12°С, при прояснениях до -15°С; максимальная днем составит -3..-8°С.