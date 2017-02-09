Метеоновости
Прогноз погоды на день 9 февраля
Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в крайних юго-западных районах страны небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, по юго-западу порывистый. Максимальная температура воздуха от -6°C по юго-западу до -13°C по северо-востоку. В столице: без осадков. Максимальная температура воздуха около -9°C.
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▪ Опубликовано 09.02.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30569 | Новости в RSS.
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