Еще одна очень холодная ночь

9 февраля погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в арктическом воздухе, лишь в юго-западных районах страны скажется влияние слабовыраженного фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по юго-западу страны снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный умеренный, по юго-западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -17..-24°С, в северо-восточных районах -25..-27°С, в юго-западных районах -11..-16°С; максимальная температура днем от -7°С по юго-западу до -15°С по северо-востоку республики. Атмосферное давление будет слабо расти.

В последующие двое суток большая часть республики останется под влиянием скандинавского антициклона, перемещающегося с Бискайского залива на юг Финляндии.

10 февраля ожидается преимущественно без осадков, лишь утром и днем в крайних восточных районах страны возможен небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -11..-18°С, при прояснениях -19..-23°С, максимальная днем -5..-10°С.

11 февраля ожидается ослабление морозов. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем в восточных районах страны возможен небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -7..-13°С, при прояснениях до -15°С, максимальная днем -3..-8°С.