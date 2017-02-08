Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 8 февраля Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по юго-западу страны снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный умеренный, по юго-западу порывистый. Максимальная температура воздуха -8..-14°С. В Минске: Без осадков. Максимальная температура воздуха -10..-12°С.

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▪ Опубликовано 08.02.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30564 | Новости в RSS.

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