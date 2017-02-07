Беларусь на периферии арктического антициклона «Эрика»

8 февраля погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном арктическом воздухе, в юго-западных регионах страны скажется влияние малоподвижного фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по юго-западу страны снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный умеренный, по юго-западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -18..-24°С, в северо-восточных районах Витебской и Могилевской областей она будет понижаться до -25..-28°С, по юго-западной половине -11..-17°С; максимальная температура днем составит -9..-15°С.

9 февраля республика останется на юго-западной периферии арктического антициклона «Эрика»с центром над Финляндией, на юго-западе сохранится влияние малоподвижного фронтального раздела. Ожидается преимущественно без осадков, лишь по юго-западу кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -9..-16°С, по северо-восточной половине -17..-24°С, при прояснениях -25..-28°С; максимальная днем -7..-14°С, по северо-востоку до -16°С.

10 февраля территория республики в основном будет находиться в области повышенного давления. Ожидается преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-западу кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью -11..-18°С, при прояснениях до -23°С, в юго-западных районах -9..-10°С; днем -5..-12°С.