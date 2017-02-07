Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 7 февраля Облачно с прояснениями. Преимущественно по юго-западу страны пройдет снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный умеренный. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от -12°С до -17°С, по юго-западу -8.. -11°С. В Минске: Утром возможен небольшой снег (вероятность 60-70%), днем без существенных осадков. Максимальная температура воздуха около -12°С.

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▪ Опубликовано 07.02.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30559 | Новости в RSS.

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