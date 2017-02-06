Метеоновости
Самый толстый лед на Заславском водохранилище
В настоящее время почти повсеместно на реках наблюдается ледостав и ледостав с полыньями, толщина льда составляет 12-37 см. На озере Нарочь толщина ледяного покрова составляет 26 см, на Вилейском водохранилище – 27 см, Чигиринском водохранилище – 31 см, Заславском водохранилище – 37 см.
На реках отмечается преимущественно спад уровней воды с интенсивностью от 1 см до 23 см за сутки.
В ближайшие дни в связи с усилением морозов на реках и водоемах будет происходить нарастание толщины ледяного покрова.
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▪ Опубликовано 06.02.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30558
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