Самый толстый лед на Заславском водохранилище

В настоящее время почти повсеместно на реках наблюдается ледостав и ледостав с полыньями, толщина льда составляет 12-37 см. На озере Нарочь толщина ледяного покрова составляет 26 см, на Вилейском водохранилище – 27 см, Чигиринском водохранилище – 31 см, Заславском водохранилище – 37 см.

На реках отмечается преимущественно спад уровней воды с интенсивностью от 1 см до 23 см за сутки.

В ближайшие дни в связи с усилением морозов на реках и водоемах будет происходить нарастание толщины ледяного покрова.