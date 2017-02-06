Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 6 февраля Облачно. Преимущественно по юго-западной половине пройдет снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха -7.. -13°С, по юго-западу -3.. -6 °С. В Минске : возможен небольшой снег ( вероятность 60-70%). На отдельных участках дорог гололедица. Максимальная температура воздуха -7.. -9°С.

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▪ Опубликовано 06.02.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30556 | Новости в RSS.

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