Прогноз погоды по республике на 4-6 февраля

4 февраля погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по юго-востоку страны скажется влияние малоподвижного фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. По юго-востоку республики пройдет снег, ночью по Гомельской области – сильный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха минимальная ночью -3.. -8°С, по северу при прояснениях -9..-11°С, максимальная днем -1..-7°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

5 февраля погоду будет формировать в основном область повышенного атмосферного давления, лишь утром и днем преимущественно по южной половине страны скажется влияние атмосферного фронта. Ночью по юго-западу, днем преимущественно по южной половине страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах будет отмечаться слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..-10°С, по северо-востоку при прояснениях до -13°С, максимальная днем -1..-8°С.

6 февраля похолодает. Республика будет находиться на периферии холодного антициклона с центром над Карелией, лишь на юго-западе страны сохранится влияние фронтального раздела. Преимущественно по юго-западу республики пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха в течение суток составит -6..-13°С, по юго-западу Брестской области -4..-5°С, в северо-восточных районах она понизится до -14..-15°С, ночью при прояснениях до -18°С.