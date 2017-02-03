Метеоновости

Прогноз погоды на день 3 февраля Облачно. Снег, мокрый снег. Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха максимальная днем -5..+1°C. В Минске снег, мокрый снег (вероятность 80-90%). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха максимальная днем -2..-4°C.

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▪ Опубликовано 03.02.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30549 | Новости в RSS.

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