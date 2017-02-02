Прогноз погоды на день 2 февраля

Облачно с прояснениями. По юго-западной половине снег, мокрый снег, слабый гололед, по западу Брестской области возможен дождь. В западных и центральных районах страны слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха -5..+1°C.

В столице: без существенных осадков. Слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Максимальная температура воздуха -2..-4°C.