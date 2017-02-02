Метеоновости
Прогноз погоды на день 2 февраля
Облачно с прояснениями. По юго-западной половине снег, мокрый снег, слабый гололед, по западу Брестской области возможен дождь. В западных и центральных районах страны слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха -5..+1°C.
В столице: без существенных осадков. Слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Максимальная температура воздуха -2..-4°C.
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▪ Опубликовано 02.02.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30545 | Новости в RSS.
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