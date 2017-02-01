Прогноз погоды по республике на 2-4 февраля

2 февраля погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем по юго-западной половине республики скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем преимущественно по юго-западной половине республики снег, мокрый снег, слабый гололед, по западу Брестской области возможен дождь. Ночью и утром в западных и центральных районах слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -4..-10°С, по востоку при прояснениях -11..-16°С, максимальная днем -5..+1°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

3 февраля большая часть страны окажется под влиянием фронтального раздела, перемещающегося с запада на восток республики. На большей части территории пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидается слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -1..-8°С, максимальная днем -5..+1°С.

4 февраля погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь на юго-востоке территории сохранится влияние атмосферного фронта. Ночью преимущественно по юго-восточной половине, днем по юго-востоку страны ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -2..-8°С, максимальная днем -5..+1°С.