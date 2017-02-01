Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 1 февраля. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку небольшой снег. Слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха максимальная днем 0.. -6°С. Минске: Без существенных осадков. Утром слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха максимальная днем -2.. -4°С.

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▪ Опубликовано 01.02.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30539 | Новости в RSS.

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