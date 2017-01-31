На реках и водоемах существенных изменений не произойдет

В настоящее время на реках наблюдается ледостав толщиной 10-36 см, местами в ледяном покрове отмечаются полыньи. Толщина ледяного покрова на озере Нарочь составляет 25 см, на Вилейском водохранилище – 24 см, Чигиринском водохранилище – 29 см, Заславском водохранилище – 35 см.

На реках сохраняются колебания уровней воды с интенсивностью от 1 см до 18 см за сутки.

В ближайшие дни в уровенном и ледовом режимах рек и водоемов существенных изменений не произойдет.