Метеоновости
На реках и водоемах существенных изменений не произойдет
В настоящее время на реках наблюдается ледостав толщиной 10-36 см, местами в ледяном покрове отмечаются полыньи. Толщина ледяного покрова на озере Нарочь составляет 25 см, на Вилейском водохранилище – 24 см, Чигиринском водохранилище – 29 см, Заславском водохранилище – 35 см.
На реках сохраняются колебания уровней воды с интенсивностью от 1 см до 18 см за сутки.
В ближайшие дни в уровенном и ледовом режимах рек и водоемов существенных изменений не произойдет.
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▪ Опубликовано 31.01.17 | гидрологи Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30537
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