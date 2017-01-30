Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 30 января Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный. Максимальная температура воздуха от -1°С по западу до -8°С по востоку. Минске: Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Максимальная температура воздуха -3..-5°С.

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▪ Опубликовано 30.01.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30532 | Новости в RSS.

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