Метеоновости

Прогноз погоды по республке на день 28 января Облачная погода. В отдельных районах небольшие осадки (мокрый снег, дождь , слабый гололед, на дорогах гололедица. Утром на большей части , днем в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений слабый. Максимальная температура воздуха -2.. +3°С. Минске: без существенных осадков. Слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Максимальная температура воздуха 0..+2°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по республке на день 28 января»

▪ Опубликовано 28.01.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30530 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по республке на день 28 января».

Новости на старой версии сайта: Прогноз погоды по республке на день 28 января.