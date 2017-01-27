Прогноз погоды на день 27 января

Облачно с прояснениями. На большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Максимальная температура воздуха -3..+3°C.

В Минске мокрый снег, дождь. Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Максимальная температура воздуха около 0°C.