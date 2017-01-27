Метеоновости
Прогноз погоды на день 27 января
Облачно с прояснениями. На большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Максимальная температура воздуха -3..+3°C.
В Минске мокрый снег, дождь. Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Максимальная температура воздуха около 0°C.
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▪ Опубликовано 27.01.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30525 | Новости в RSS.
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