Метеоновости
На водных объектах будет происходить нарастание толщины ледяного покрова
В настоящее время на реках почти повсеместно сохраняется ледостав толщиной 7-36 см, местами отмечаются полыньи. Сплошной ледяной покров наблюдается на озере Нарочь толщиной 18 см, на Вилейском водохранилище – 23 см, Чигиринском водохранилище – 29 см, Заславском водохранилище – 30 см.
На реках наблюдаются колебания уровней воды с интенсивностью от 1 см до 14 см за сутки.
В ближайшие дни на водных объектах будет происходить нарастание толщины ледяного покрова, в уровенном режиме рек существенных изменений не произойдет.
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▪ Опубликовано 25.01.17 | гидрологи Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30520
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