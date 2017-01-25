На водных объектах будет происходить нарастание толщины ледяного покрова

В настоящее время на реках почти повсеместно сохраняется ледостав толщиной 7-36 см, местами отмечаются полыньи. Сплошной ледяной покров наблюдается на озере Нарочь толщиной 18 см, на Вилейском водохранилище – 23 см, Чигиринском водохранилище – 29 см, Заславском водохранилище – 30 см.

На реках наблюдаются колебания уровней воды с интенсивностью от 1 см до 14 см за сутки.

В ближайшие дни на водных объектах будет происходить нарастание толщины ледяного покрова, в уровенном режиме рек существенных изменений не произойдет.