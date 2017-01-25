Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 25 января Облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременный снег, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -6..-12°С, по юго-западной половине 0..-5°С. В Минске: Без существенных осадков. Температура воздуха -6..-8°С, во второй половине дня понижение до -9..-11°С.

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▪ Опубликовано 25.01.17 | cиноптики Гидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30518 | Новости в RSS.

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